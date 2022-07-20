Youtube yayınlarında Suriyeli mülteci düşmanlığı

'Milliyetçilik' maskesine bürünürek ırkçı söylemler üreten, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar ve eylemlerde bulunarak etki ajanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaktığı tehlikeli ateş gün geçtikçe büyüyor. Özellikle Suriyelileri hedef gösteren ve yabancı düşmanlığı ile nam salan Özdağ, sokağın da nabzını yükseltiyor. Youtube'da yayınlanan sokak röportajları bu tehlikeli söylemleri üzerinden adeta mülteci düşmanlığını körüklüyor. Bunun son örneği sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video ile gözler önüne serildi. Sokak röportajında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösterenlerin öfke dolu sözleri dikkati çekti.