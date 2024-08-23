Son dakika haberi! Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek." ifadelerine yer verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS ek tercih sürecinin, üniversitelere yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacağını belirterek, "Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.