SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
YÖK'ten mazeret kayıt hakkı! İşte detaylar...
Haberler Güncel Videoları

YÖK'ten mazeret kayıt hakkı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 16:23   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 16:23

Son dakika haberi! Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek." ifadelerine yer verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS ek tercih sürecinin, üniversitelere yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacağını belirterek, "Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu
23.08.2024Cuma
Ankara-Kayseri Hızlı Tren Projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar
23.08.2024Cuma
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.08.2024Cuma
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma! Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Kom. Bşk. Kadem Ekşi A Haber’de değerlendirdi
23.08.2024Cuma
Sağlık Bakanlığından Kars aile mahkemesinin "topuk kanı" kararına ilişkin açıklama
23.08.2024Cuma
Bunlar da Var
KPSS sonuçları açıklandı! 01:29
KPSS sonuçları açıklandı!
23.08.2024Cuma
Manisa’da öldüresiye dövülen kadının ifadesi ortaya çıktı 01:04
Manisa'da öldüresiye dövülen kadının ifadesi ortaya çıktı
23.08.2024Cuma
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda! 18:23
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de
23.08.2024Cuma
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 00:45
Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA