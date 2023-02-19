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Yıkılan otelin ortağı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Yıkılan otelin ortağı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
19.02.2023 19:39

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından Adıyaman’da yıkılan Bozdoğan Otel’in ortaklarından Nazan Bağcı, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

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Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından olan Nazan Bağcı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Bir yolcusunu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen otelin ortaklarından Nazan Bağcı'ya polis, kimlik kontörlü yaptı. Kontrolde Bağcı'nın depremde Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli'nin ortağı olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan arandığı tespit edilen Bağcı polis tarafından gözaltına alındı.

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