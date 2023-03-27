RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' çıkışı!

Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' çıkışı!
27.03.2023 18:55

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda destek veren HDP'nin hülle oyunuyla seçime Yeşil Sol adıyla gireceği herkesin malumu. Bu kapsamda terör örgütünün uzantısı olan parti saha çalışmalarına hız verdi. Yeşil Sol adına Veysel Keser isimli şahıs, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" dedi, "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" diyerek HDPKK ile masaya oturan CHP liderine selam çaktı. Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. Terörist cenazelerine ağıt yakan Ocak, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekerek "Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu. Takvim.com.tr Veysel Keser ve Birsel Ocak'ı mercek altına aldı. İkilinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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