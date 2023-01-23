Yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan yeni bir görüntü yayınlandı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter'dan KIZILELMA'nın ikinci test uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında "Bayraktar KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" sözlerine yer verdi.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı.