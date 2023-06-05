Haberler Güncel Videoları Yer: Sakarya Adapazarı! Film gibi görüntüler! Düğün konvoyunun önünü kesip para istediler! Bıçaklar ve silahlar konuştu |Video

Yer: Sakarya Adapazarı! Film gibi görüntüler! Düğün konvoyunun önünü kesip para istediler! Bıçaklar ve silahlar konuştu |Video

Yer: Sakarya Adapazarı! Film gibi görüntüler! Düğün konvoyunun önünü kesip para istediler! Bıçaklar ve silahlar konuştu |Video
05.06.2023 12:51

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Sakarya'da düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup ile konvoydakiler arasında tartışma yaşandı. Konvoyun önünü kesen gruptakilerden bazılarının bellerinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar kameraya yansıdı...

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gençlerin belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, genlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor.

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