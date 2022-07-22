Yer: Diyarbakır! Zaho provokasyonuna gelen HDP’li vekillere polis izin vermedi

Terör örgütü PKK tarafından Duhok'ta düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatılarak, TSK hedef alındı. Yabancı ajansların ve bazı odakların başlattığı karalama kampanyasına içeride de Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Baroları da destek olmuştu. Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun ile baro yöneticilerinin de olduğu bir grubun, Irak'ın Zaho kentindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamasına polis izin vermedi.