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Yenidoğan Çetesi duruşmasında 3. gün! Paravan şirketler suçun göstergesi
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Yenidoğan Çetesi duruşmasında 3. gün! Paravan şirketler suçun göstergesi

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 09:55

Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşmasında bugün 3. gün. Dün hemşireler sırayla sanık kürsüsüne geldi. birçok detay anlattılar skandalla ilgili. Duruşma salonundaki aileler, bebeklerinin nasıl ölüme sürüklendiğini duyunca, gözyaşlarına hakim olamadı. Yargılanan hemşirelerin hepsinin işaret ettiği tek bir isim vardı; çete lideri doktor Fırat Sarı. Duruşmanın 3. gününde ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktarırken avukat Zafer İşeri canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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