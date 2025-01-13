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Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Fırat Sarı’dan çileden çıkaracak sözler: Bunlar kurgu
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Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Fırat Sarı'dan çileden çıkaracak sözler: Bunlar kurgu

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 19:49

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında. 26’sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10.35'de başlayan ikinci duruşma yarın saat 10.30'a ertelendi. Duruşmada savunması alınan Fırat Sarı, “Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili ya da bir dolandırıcı görmüyorum. Ben, bir örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum. Hakkımızda yapılan operasyonlarla ilgili kendimiz hakkında haberler yapılmakta. Haber özgürlüğü denilen şey bu değil; bunlar kurgu, bunlar hayal” sözleriyle kendisini savundu.

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