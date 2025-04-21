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Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz | Enerjide tarihi rekor
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Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz | Enerjide tarihi rekor

Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:36:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında ithalatı azaltmaya yönelik neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirterek, "Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatını düşürecek, dolayısıyla üretimimizi artıracak faaliyetler içindeyiz." dedi. Bayraktar, "Diyarbakır'da petrol, Trakya'da gaz prospektinin olduğu, yani potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı. Öte yandan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada enerjide tarihi rekor kırıldığını açıkladı.

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