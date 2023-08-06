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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 21:06 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 22:30

Yeğenini bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakan olduktan sonra ilk defa gittiği köyünde vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile karşılanırken, Bakan Göktaş’ın dedesinin amcaoğlu ise yeğenini bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketine geldi. Bakan Göktaş programı çerçevesinde Kaymakam Osman Bilici ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra babasının köyü olan Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyüne gitti. Burada vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına katılan Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti.

Bakan Özdemir Göktaş, dedesi Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile de karşılaştı. Yeğeni Özdemir Göktaş'ı bakan olarak karşısında gören Malak duygusal anlar yaşadı. Malak, gözyaşlarına hakim olamayarak Bakan Göktaş'a sarıldı. Bakan Göktaş ise akrabalarını ve yakınlarını sordu.
Bakan Göktaş ardından ilçedeki özel huzurevini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

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