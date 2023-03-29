RAMAZAN İMSAKİYE
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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Basın toplantısında flaş açıklamalar

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Basın toplantısında flaş açıklamalar
29.03.2023 17:36

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6+1'li koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından muhalefet karıştı. HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından kazan kaldıran İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 6'lı koalisyonu bombaladı. Kendilerine pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu dün istifa etti. İstifasına ilişkin kameralar karşısına geçen Ağıralioğlu sert sözlerine devam etti. "Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız" diyen Ağıralioğlu "Kendi arkadaşlarım tarafından itibar suikastı yaşadım." dedi.

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