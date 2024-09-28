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Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 15:02

Yatırım Danışma Konseyi 10'uncu Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlanlığında Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşiyor. Toplantıya enerjiden otomotive 18 çok uluslu şirketin tepe yöneticisi ile 2 uluslararası kurumun başkanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, "Enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz." dedi. Hem yatırımcıya güven hem de muhalefete ayar veren Başkan Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koyarak, "Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3.5 yıl vardır." ifadelerini kullandı.

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