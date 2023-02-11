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''Yarseli Barajı patladı'' haberi asılsız çıktı... İddialar peş peşe yalanlandı

''Yarseli Barajı patladı'' haberi asılsız çıktı... İddialar peş peşe yalanlandı
11.02.2023 01:25 - Son Güncelleme: 11.02.2023 02:09

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışıyor. Antakya ilçesinde ekiplerin çalıştığı esnada “baraj patladı” iddiası hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde gerçek ortaya çıktı. İddiasının asılsız olduğu polis ekipleri tarafından anons yapılarak duyuruldu, ekipler yeniden çalışmalarına devam etti.

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