Haberler Güncel Videoları Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan kargo uçakları incirlik hava üssü'ne iniyor

Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan kargo uçakları incirlik hava üssü'ne iniyor

Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan kargo uçakları incirlik hava üssü'ne iniyor
07.02.2023 01:13 - Son Güncelleme: 07.02.2023 01:23

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:48
Rusya, Türkiye'ye sahra...
Güncel 02:16
Deprem bölgesine giden...
Güncel 22:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Güncel 01:48
Hatay'ın İskenderun ilçesinde...
Güncel 02:10
Depremde göçük altında...
Güncel 01:43
Arnavutluk’tan Türkiye’ye...
Güncel 00:53
İsrail'den 'Zeytin Dalları'...
Güncel 00:45
Amerikan tilkisi FOX TSK ve...
Güncel 04:41
Bakan Akar: "Bölgedeki...
Güncel 03:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...
Güncel 02:15
Göçük altında kalan AK Parti...
Güncel 00:35
Camii minaresinin deprem...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yardım malzemesi ve ekipman taşıyan sivil ve askeri kargo uçakları, birer birer Adana'daki İncilik Hava Üssü'ne iniyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda sivil uçuşlardaki yoğun trafik nedeniyle kargo uçaklarının İncirlik Hava Üssü'ne yönlendirildiği; bununla birlikte gün içinde THY'nin 9 kargo uçağı indiği öğrenildi

Güncel Videoları

Yardım ve lojistik malzemelerinin yanı sıra ekipman taşıyan sivil ve askeri kargo uçakları, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle İncirlik Hava Üssü'nü kullanıyor. Depremin ardından çok sayıda kargo uçağı İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı. THY'nin kargo uçakları da İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yardım malzemesinin yanı sıra itfaiye, ikram aracı ve ekipman taşıdı. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi kargo uçakları da aynı şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul'dan İncirlik Hava Üssü'ne çok sayıda sefer yaptı. Öte yandan THY Basın Müşavirliği'nin paylaştığı görüntülerde, deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılacak İstanbul İtfaiyesine ait araçlarıyla, Kızılay'a ait ikram araçlarının İstanbul Havalimanı'nda uçağa yüklenme anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

SON DAKİKA