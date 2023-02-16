Haberler Güncel Videoları Yardım kampanyasında bağışlayacağı miktar yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın görüntüleri yayınlandı

Yardım kampanyasında bağışlayacağı miktar yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın görüntüleri yayınlandı

Yardım kampanyasında bağışlayacağı miktar yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın görüntüleri yayınlandı
16.02.2023 01:47 - Son Güncelleme: 16.02.2023 02:28

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:15
Deprem bölgesinde Sağlık...
Güncel 01:46
TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN...
Güncel 01:18
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:45
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 05:57
Başkan Erdoğan: "Yurt içinden...
Güncel 00:44
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:39
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:24
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:35
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:22
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 09:19
Asrın felaketinde yer kabuğu...
Güncel 00:06
Oğuzhan Uğur toplumun sinir...

Yardım kampanyasında rakam telaffuzu konusunda yanlış anlaşılıp bir anda sosyal medyada gündem olan Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras'ın telefonu yaşanan olay sonrası bildirim yağmuruna tutuldu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA