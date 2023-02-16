Yardım kampanyasında rakam telaffuzu konusunda yanlış anlaşılıp bir anda sosyal medyada gündem olan Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras'ın telefonu yaşanan olay sonrası bildirim yağmuruna tutuldu.
Yardım kampanyasında bağışlayacağı miktar yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın görüntüleri yayınlandı
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