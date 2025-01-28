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Yan baktığı gerekçesiyle sırtından bıçaklanan genç olayında 6 tutuklama
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Yan baktığı gerekçesiyle sırtından bıçaklanan genç olayında 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 08:38

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H., yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç.(18), Y.C.(18), Ş.H.(19), M.E.A.(18), B.G.(19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürerken, H.Ö.'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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