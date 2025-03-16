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Yalova’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Yalova'daki orman yangını kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 16:52

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yalova Valiliği Çınarcık ilçesi Şenköy'de çıkan orman yangını hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Mart 2025 tarihinde saat 10:45'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Çınarcık ilçesi Şenköy Köyüstü Mevkii 13 No'lu bölmede çıkan orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, ayrıca Esenköy Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri, Armutlu Belediyesi'ne ait 1 su tankeri ve 1 CSB makinesi, DSİ Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 dozer ve 1 kepçe ile müdahale edilmiştir. Söndürme çalışmalarına 30 orman işçisi, 7 orman muhafaza memuru, 5 teknik personel, 15 jandarma personeli, 5 itfaiye personeli ve yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba gösteren 30 köy sakini katılmıştır. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılmıştır."

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