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Yalova’da peş peşe 2 zincirleme kaza
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Yalova'da peş peşe 2 zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:17:21

Yalova-İzmit kara yolunda peş peşe meydana gelen ve toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Atatürk Bulvarı kent istikameti mevkiinde peş peşe zincirleme kazalar meydana geldi. Aniden trafiğin sıkışması nedeniyle meydana gelen kazaların ilkinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki diğer kazada ise bu kez 3 otomobil birbirine girdi. Buradaki kazada ise herhangi bir yaralanan olmadı.

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