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Yalnız Kurt haftalar önce deşifre etmiş! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın

Yalnız Kurt haftalar önce deşifre etmiş! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın
06.05.2022 21:57

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Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyonun fitili ateşlenmek isteniyor. Mesele Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 12. bölümünden bir sahne yeniden akıllara geldi. Yalnız Kurt dizisi Türkiye'de belli odakların sahnelemek istediği 'sığınmacı provokasyonunu' haftalar öncesinden deşifre etmiş ve meseleye dikkat çekmişti. İşte yaşananlara ışık tutacak o sahne ve detaylar...

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