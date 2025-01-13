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Virajı alamayan otomobil 30 metreden tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Virajı alamayan otomobil 30 metreden tarlaya uçtu: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 14:11

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Taşlık köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 06 BGG 871 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ağaçlara da çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Emine Feyza T. ve 1 yaşındaki bebekleri B.A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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