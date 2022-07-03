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Vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi: ''O adam bir defa kalbimize girmiş''

Vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi: ''O adam bir defa kalbimize girmiş''
03.07.2022 22:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini sokak röportajında dile getiren bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sevginin parayla satın alınamayacağını ifade eden vatandaş, "Her önüne gelen Reis'e saldırıyor. Adam eşine 'bir bardak çay ver' diyemiyor bahanesi Reis. Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de ortadoğu... Bulunduğun konjoktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun" şeklinde konuştu.

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