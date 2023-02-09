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Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! Deprem tren raylarının bükülmesine sebep oldu

Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! Deprem tren raylarının bükülmesine sebep oldu
09.02.2023 00:12

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Yerbilimci Prof. Dr Cenk Yaltırak depremin büyüklüğünün aslında 11 olduğunu belirtirken İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...

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