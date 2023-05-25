Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. senesinde anılıyor: Ayasofya sözleri tarihe kazındı

Türk edebiyat ve fikir hayatına eserleriyle damga vuran şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. sene-i devriyesinde anılıyor. Ömrü mücadelerle geçen Kısakürek, kaleme aldığı eserlerle yaşadığı çağdan sonrasının da düşünsel zemini hazırlamış bir aksiyon adamı olarak Türk edebiyat tarihine geçti. "Çile", "Kaldırımlar", "Aynadaki Yalan" ve "Sakarya" gibi eserleriyle tanınan Kısakürek, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 1980'de "Sultanu'ş Şuara" (Şairler Sultanı) unvanına layık görüldü. Toplumda "Üstad" unvanıyla takdir gören Kısakürek, Ayasofya'nın yeniden açılması adına verdiği mücadele ile de hafızalara kazındı.