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Üsküdar’da ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Ahmet Kanjo A Haber’e konuştu: Bana yapılan saldırı Türk halkını temsil etmiyor

Üsküdar’da ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Ahmet Kanjo A Haber’e konuştu: Bana yapılan saldırı Türk halkını temsil etmiyor
25.07.2022 22:45

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Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında ırkçı saldırılara maruz kalan Ahmet Kanjo isimli Suriyeli genç, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. ''Ben bir insanım'' haykırışıyla Türkiye'nin gündemine oturan videoya ilişkin, "Bana gösterilen tepkinin Türk halkını temsil ettiğini düşünmüyorum." diyen Kanjo, Suriyeliler hakkında ortaya atılan, "'Ücretsiz ve sıra almadan sağlık hizmeti alıyorlar', 'Türkiye, kendilerine her ay maaş yatırıyor', 'Sınavsız üniversiteye girebiliyorlar'" şeklindeki iddialara da yanıt verdi.

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