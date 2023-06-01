Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu! Vatandaşlar isyan etti

Göreve geldiği 2019 yıldan itibaren yeni hizmetlerle kente katkı sağlamak bir yana, mevcut devam eden akışı da bozan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, sınıfta kaldığı konuların başında "toplu ulaşım" geliyor. Bugün de sabah saatlerinde Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Arıza nedeniyle bölgede İETT otobüslerinin ring servise başladığı belirtildi ancak, sosyal medyada işe, okula ve sınava geç kaldığını söyleyen vatandaşlar otobüs gelmediğini belirterek belediyeye tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız yine yolda kaldı, gidemedi, hala gidemiyor. Çağrı merkezimiz aramalardan kitlendi ama bu konuda elimizden bir şey ne yazık ki gelmiyor" ifadelerini kullandı.