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Ümraniye’de otomobil viyadükten aşağı uçtu
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Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 08:40

Olay, 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Eren K. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki refüje çıkıp bariyerleri aşarak viyadükten aşağı düştü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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