Ümraniye’de otomobil kafeye daldı: Kaza anı kamerada!

Kaza, saat 23.00 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 KP 0318 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpıştıktan sonra kafeye daldı.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kafede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulundu, kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Güvenlik Kameraları Kaydetti

Otomobilin kafeye daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanları ve müşterilerin üzerlerine doğru gelen aracı fark ettikleri anlarda büyük panik yaşadıkları görüldü.

"Masada Arkadaşımız Oturuyordu, Şans Eseri Kalkmış"

Kaza sonrası konuşan kafe sahibi Bilal Ekinci, olayın saniyelerle faciadan dönüldüğünü belirtti:

"Burası bir kavşak, daha önce de kazalar oldu. Araçlardan biri diğerine çarptıktan sonra kontrolünü kaybedip kafeye girdi. Masada arkadaşımız oturuyordu, iki üç dakika önce kalktı. Allah korudu, kimsenin burnu bile kanamadı. Maddi hasar var ama can kaybı olmaması sevindirici. Artık gülüp espri yapıyoruz, 'Müşterimizin kahve krizi tuttu herhalde' diye…"