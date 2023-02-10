Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanı elinde patladı

Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası başlattığı kuyruklu yalan furyası sürüyor. Mehmetçik'i hedef alıp, insanlık dışı bir şekilde "(Enkazdan) Önce AKP'liler çıkartılıyor" algısını yayan Özdağ bu kez de sosyal medya hesabından "Telefon çalan Suriyeli" yalanını dolaşıma soktu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın itham ettiği Abdulbaki Bozdağ'ın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı. Bozdağ, "Onu Allah'a havale ediyorum. Dava açıp geliri depremzedelere bağışlayacağım" dedi.