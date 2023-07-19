Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bombayı bıraktı: Attığı imzayı inkar edecek değildir

Gizli protokol krizi sürüyor! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraflarda bulundu. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini söyledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışırken Ümit Özdağ iddiasını sürdürdü. "3 bakanlık ve MİT Başkanlığı" sözünü yineleyen Ümit Özdağ, "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. Özdağ Kılıçdaroğlu'nun yalanlaması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.