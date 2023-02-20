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Ümit Özdağ, Hatay depremine canlı yayında yakalandı

Ümit Özdağ, Hatay depremine canlı yayında yakalandı
20.02.2023 23:17

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Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük yıkıcı depremin ardından Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem oldu. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

ÖZDAĞ, DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depreme canlı yayında yakalandı. Adana'da Koza TV'nin yayınına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, peş peşe besmele çekti.

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"

Yaşanan sarsıntı sırasında peş peşe besmele çeken Özdağ "Şu an şiddetli bir deprem oluyor baya sallıyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçti galiba" ifadelerini kullandı.

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