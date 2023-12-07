Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'ye gözdağı: Hesaplar kitaplar ortaya çıksın!

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan kaos dinmek bilmiyor. İYİ Parti'de Akşener'e yakınlığıyla tanınan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Akşener'in banka hesapları incelensin" diyerek dilekçe verirken gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuş, taciz suçlamasıyla disipline sevk edilmiş ve ardından partiden ihraç edilmişti. Dikbayır partiden ihracının ardından ilk kez konuştu ve Akşener'in yaptıklarına anlam veremediğini söyleyip "Beni dava etsinler, herkesin hesabı kitabı ortaya çıksın" diyerek bir kez daha gözdağı verdi.