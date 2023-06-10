Haberler Güncel Videoları Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı
10.06.2023 00:34 - Son Güncelleme: 10.06.2023 00:41

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:32
2023 Temmuz asgari ücret ne...
Güncel 00:32
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü TV'de...
Güncel 00:53
"Köylüler Sözcü TV değil TRT...
Güncel 00:57
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para...
Güncel 00:45
'Hürjet' 10'uncu kez uçtu!
Güncel 00:49
HDP’li Kılıç ve 5 şüpheli...
Güncel 00:22
Ekrem İmamoğlu'ndan sonra...
Güncel 18:57
9 ile 9 yeni Millet Bahçesi
Güncel 00:52
Bursa'da vicdanları sızlatan...
Güncel 01:30
Gri listede aranan Fehmi Öğmen...
Güncel 00:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan'dan Meclis...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında uluslararasına otomobil kaçakçılarına operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun devam ettiğini belirtirken 12 şahsın yanı sıra çok sayıda aracın yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Güncel Videoları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanıma bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'Fren' Operasyonunda 12 gözaltı

"FİREN" OPERASYONUNDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler çerçevesinde Türkiye'ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Yaklaşık bir buçuk sene süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya'da icra edilen eş zamanlı 'Firen' isimli operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 29'u Türk, 7'si yabancı uyruklu şebekenin kalan firarilerine yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'Fren' Operasyonunda 12 gözaltı

PİYASA DEĞERİ TAM 240 MİLYON LİRA

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında toplam piyasa değeri 240 milyon lira olduğu değerlendirilen 115 taşıtı Türkiye'ye getirdikleri aktarıldı. Operasyonlar şu ana kadar ise 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhasının ele geçirildiği bildirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'Fren' Operasyonunda 12 gözaltı

BAKAN YERLİKAYA: 12 ŞAHIS VE ÇOK SAYIDA ARAÇ YAKALANDI

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uluslararası oto kaçakçılarına 'Fren' operasyonu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA