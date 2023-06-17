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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Aşk ile koşan yorulmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Aşk ile koşan yorulmaz
17.06.2023 23:18

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Türkiye’nin en derin metro istasyonu Gayrettepe İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metro Hattıyla entegre olacak.'' dedi

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İzlediğimiz yol nedir diye merak mı ediyorsunuz? Hizmet = Eser - İzzet Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metro Hattıyla entegre olacak. Aşk ile koşan yorulmaz!'' ifadelerini kullandı.

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