Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Aşk ile koşan yorulmaz

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İzlediğimiz yol nedir diye merak mı ediyorsunuz? Hizmet = Eser - İzzet Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metro Hattıyla entegre olacak. Aşk ile koşan yorulmaz!'' ifadelerini kullandı.