Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan önemli açıklamalar! "Bu ay Adana 15 temmuz köprüsü açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Yerel yönetimlerin birinci görevinin ulaşım olduğunu belirterek CHP'li İBB'nin işbilmezliğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "İstanbul'un bin 100 km metro hattına ihtiyacı var. İBB bu hızla 40 yılda metro yapar. 4 yılda bir hattın yüzde 10'unu ancak yaptılar" ifadelerini kullandı. İBB kadrolarında liyakatsiz insanların olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İBB 500 milyon TL'lik yatırımı heba etmektedir. İBB kadrosunda liyakatsiz insanlar var" dedi. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin lojistik üs olması kaçınılmazıdır. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye dost ülkelere abilik yapmakta. Bilgi ve birikim onlara aktarılmaktadır" şeklinde konuştu.