Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro çalışmalarını inceledi!

İlklerin ve enlerin projesi olan ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliği taşıyan hattı yerinde incelediklerini dile getiren Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak'ta açıldığını anımsatarak, "23 Ocak'tan beri günde 112 sefer yaparak; Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kağıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar açılıştan itibaren 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik." diye konuştu.

Metro hattındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi de önümüzdeki aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştığımız hattımızın Gayrettepe istasyonunu da içeren 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

72 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak."

"SERTİFİKASYON SÜRECİ SONUNDA PROJE BÜTÜNÜYLE HİZMETE AÇILACAK"

Bakan Uraloğlu, istasyonun inşası için 67 bin metreküp beton imalatını tamamladıklarını, 23 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini, kusursuz erişim için yaya simülasyonları çalıştıklarını, 32 adet yürüyen merdiven ve 8 adet asansör planladıklarını, elektromekanik imalatlarında sona yaklaştıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacak. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye, istasyon sayısı 9'a çıkacak. İstanbullu hemşehrilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacak." diye konuştu.

Hattın açılmasının ulaşım sürelerine katkısından bahseden Uraloğlu, proje sayesinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı'nın 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı'nın 41 dakika, Taksim-Göktürk'ün 26 dakika, 4. Levent-İstanbul Havalimanı'nın ise 35 dakika olacağını söyledi.

"İLKLERİN VE ENLERİN PROJESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosuyla İstanbul'un dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlere neden bu projemiz enlerin ve ilklerin projesi, neden ülkemiz için bu kadar değerli hatırlatmak istiyorum. İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullanıldı.

Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor."

Uraloğlu, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlık tarafından desteklenen bir projeyle ASELSAN ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu metro hattında kullanıldığını bildirdi.

Projenin gelecek 20 yılda sağlayacağı kazançlardan bahseden Uraloğlu, 45,3 milyon avroluk işletme ve bakım, 247,1 milyon avroluk çevresel, 30,4 milyon avroluk kaza ve yaralanma, 2,3 milyar avroluk zaman kazancı sunacağını anlattı.

"METRO İNŞAATLARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığını belirterek, "Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyimiz Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü; milli ve yerli olacak. Bundan sonra yine tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmalarını yerli imkanlarla hayata geçireceğiz ve yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk senesinde çok büyük projeleri tamamlayıp hizmete verdiklerini dile getiren Uraloğlu, İstanbul'da dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Marmaray ve Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nun kente sağladığı katkıdan bahseden Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Bakırköy-Kirazlı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Bosna Bulvarı, Gayrettepe-Kağıthane metroları ile Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin devreye girmesiyle İstanbul'daki raylı sistem ağının 395 kilometreye yükseleceğini anlattı.

Uraloğlu, "Projelerimiz tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bitirmiş olacağız ve İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu bizim için büyük bir gurur." açıklamasında bulundu.

"81 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA RAYLI SİSTEM HATTI İNŞAATIMIZ SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve vatandaşları toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara devam edeceklerini belirterek, kentte bugüne kadar hayata geçirdikleri metro ve tramvay projelerinden bahsetti.

Bugüne kadar ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlıkça yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda da Kocaeli, Kayseri ve Konya gibi illerimizde bakanlığımızca yapımı devam eden; 8 projede toplam 81 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır." diye konuştu.

İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğuna değinen Uraloğlu, kentin her köşesine raylı sistemi ulaştırmaları gerektiğini vurguladı.

Son 21 yılda bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarının bilgisini veren Uraloğlu, 212,5 milyar lirayla bu miktarın yüzde 32'sini demir yolu ulaşım ağlarına harcadıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Ama maalesef İstanbul'dan yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler, bürokratlar... Hepimiz milletimize ve devletimize hizmet için varız.

Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Bunların bir an evvel aşılması gerektiğini düşünüyorum. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a hizmet aşklarının asla bitmeyeceğini kaydeden Uraloğlu, megakenti geleceğe taşıyacak proje ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

"SİNYALİZASYONU ASELSAN'A ÇALIŞTIRIYORUZ"

Bakan Uraloğlu konuşmasının sonunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda emeği geçen tüm çalışanların yanı sıra, bu hizmeti yapma imkanı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başta bir önceki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere, emeği geçen bütün geçmiş dönem bakanlarına teşekkür etti.

Uraloğlu "Buradaki sinyalizasyon işlemlerini de biz ASELSAN'a çalıştırıyoruz. Savunma sanayisinde dünya lideri olan ASELSAN bugün de bizim raylı sistemlerimizdeki sinyalizasyonu yapıyor." diye konuştu.