SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ulaşıma kapanan D-100 karayolu 7 saat sonra açıldı
Haberler Güncel Videoları

Ulaşıma kapanan D-100 karayolu 7 saat sonra açıldı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 00:23

Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışı, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya devam ediyor. Karabük-Gerede karayolu, iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saat ulaşıma kapanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Trafik polisleri de bölgede devriye atarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kayseri - Malatya yolu ile Kayseri - Kahramanmaraş yolları ulaşıma kapandı
25.11.2024Pazartesi
Tokat-Sivas yolunda kış lastiği ve zinciri olmayanlara izin verilmiyor
25.11.2024Pazartesi
Bolu'da 134 köy yolu ulaşıma kapandı
25.11.2024Pazartesi
Antalya Havalimanı'ndaki yangınla ilgili bakanlıktan açıklama
24.11.2024Pazar
Antalya havalimanında motoru yanan uçak tahliye edildi: 89 yolcu kurtarıldı
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada 04:59
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA