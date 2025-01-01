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Ulaşım altyapısında 2025 hedefleri belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin 18 kilometreye çıkacak
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Ulaşım altyapısında 2025 hedefleri belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin 18 kilometreye çıkacak

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 00:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 00:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin ulaşım altyapısında önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, 2025 yılında bölünmüş yol ağını 30 bin kilometreye çıkarmayı, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hizmete almayı ve Gazipaşa Yat Limanı'nı açmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’yı da başarıyla uzaya fırlattıklarını ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdıklarını belirterek “10 Ağustos’ta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58’e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli Otoyolu’nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk.” diye konuştu.

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