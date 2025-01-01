Ulaşım altyapısında 2025 hedefleri belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin 18 kilometreye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin ulaşım altyapısında önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, 2025 yılında bölünmüş yol ağını 30 bin kilometreye çıkarmayı, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hizmete almayı ve Gazipaşa Yat Limanı'nı açmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’yı da başarıyla uzaya fırlattıklarını ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdıklarını belirterek “10 Ağustos’ta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58’e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli Otoyolu’nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk.” diye konuştu.