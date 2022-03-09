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Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor

Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor
09.03.2022 11:47

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Ukrayna'da sivil halk, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı ülkelerini savunmak için silah eğitimi alıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının üzerinden 14 gün geçti. Rus ordusu, başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere birçok noktayı vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu da tüm imkanlarıyla başkent ve diğer kentleri savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eli silah tutan herkesi orduya katılmaya veya şehirlerini savunmaya çağırmış ve birçok kentte halka silah dağıtılmıştı. Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Lviv'de de halk silahlandı. Kentte bulunan bir sinema salonunda kadın, erkek her yaştan kişilere dağıtılan kalaşnikofların kullanımı konusunda eğitimler veriliyor. Siviller silahların sökülüp takılmasından nişan almaya kadar birçok konuda eğitim alıyor. Sinema salonunda ülkesini savunmak için eğitim alan Ukrayna vatandaşı Helen, “Sevdiklerimi ve kendimi korumayı öğrenmek için eğitim alıyorum” dedi.

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