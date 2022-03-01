Ukrayna’dan gelen Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar Türkiye’de

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar, günlerdir süren yolcuğunun ardından Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldi. Gelen kafilede bulunan gözü yaşlı Kırım Türkü bir kadın ise eşlerinin cephede olduklarını ifade etti. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın ardından bölgede bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları günlerdir bölgeden karayolu ile tahliye edilerek Türkiye’ye getiriliyor. Gelenler arasında bugün ise Kırım Türkleri de yer aldı. Aralarında sadece kadın ve çocukların olduğu yaklaşık 45 kişi Edirne’de valilik tarafından yurtlarda ve misafirhanelerde ağırlanacağı öğrenildi. Gelen kafile protokol tarafından sınır kapısında karşılandı.