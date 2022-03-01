Haberler Güncel Videoları Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor
01.03.2022 12:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:17
Alman Milletvekili: Ruslar 15...
Ana Sayfa 00:19
Rusya'dan askeri birliğe...
Ana Sayfa 01:05
Harkov'da hasar gören binanın...
Ana Sayfa 00:17
Esenyurt'ta taksiciye silahlı...
Ana Sayfa 00:52
Yoldan çıkan yolcu otobüsü...
Ana Sayfa 00:52
Rus konvoyu Kiev yolunda!
Ana Sayfa 01:31
Beklenen kar yağışı geldi!...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 00:52
Kamyonet yan yattı, o anlar...
Ana Sayfa 00:09
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...
Ana Sayfa 01:41
Zırhlı araçla kapı açıldı!...
Ana Sayfa 00:35
FETÖ'nün sınav hırsızlarına...

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi. Ukrayna ordusu ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA