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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi! Putin'e karşı yalnız bırakan Avrupa ayakta alkışlayıp şov yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi! Putin'e karşı yalnız bırakan Avrupa ayakta alkışlayıp şov yaptı
01.03.2022 15:10

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Son dakika haberine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi. Zelenskiy'i Putin'in önüne atıp sonra da yalnız bırakan Avrupa, konuşmasının öncesinde de sonrasında da Ukrayna Devlet başkanını ayakta alkışladı.

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