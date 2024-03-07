Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret! İşte masadaki konular...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."