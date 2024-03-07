PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 22:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 22:30

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret! İşte masadaki konular...

İletişim Başkanlığı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yarın (8 Mart) Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SIRADAKİ VİDEO
DEM'li Gülistan Kılıç fondaş KRT'de kirli ortaklığı itiraf etti! "CHP ile ilişkisi olan partiyiz"
07.03.2024Perşembe
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! Yoğun bakıma alındı
07.03.2024Perşembe
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında kritik görüşme!
07.03.2024Perşembe
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Adana'ya metro müjdesi: Çalışmalar hız kazandı
07.03.2024Perşembe
Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı
07.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Yabani 26. bölüm fragmanı izle! 00:45
Yabani 26. bölüm fragmanı izle!
07.03.2024Perşembe
Emekliye 7 büyük destek! Refah payı ve taban maaşlar artışları sürecek 06:47
Emekliye 7 büyük destek!
07.03.2024Perşembe
İnci Taneleri 7. bölüm 2. fragmanı izle! 01:06
İnci Taneleri 7. bölüm 2. fragmanı izle!
07.03.2024Perşembe
Yazar Eylem Tok ve oğlu neden Mısır’a kaçtı? 02:36
Yazar Eylem Tok ve oğlu neden Mısır'a kaçtı?
07.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA