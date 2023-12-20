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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 13:47 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 13:53

Tuzla piyade okulunda neler oluyor? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Tuzla Piyade Okulu ile ilgili giriştiği provokasyona tepki gösteren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan  Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunudu.

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