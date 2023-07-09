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Tuz çuvalları arasında gizlenen 49 kilogram eroin yakalandı

Tuz çuvalları arasında gizlenen 49 kilogram eroin yakalandı
09.07.2023 10:33

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo eroin ele geçirildi. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tırı yakın takibe aldı. İlk olarak yapılan belge kontrolünde aracın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği görüldü. Ardından detaylı kontrol için x-ray taramasından geçirilen aracın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Şüpheli tır arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu. Çuvallara narkotik dedektör köpeğin yoğun tepkiler verdiği görülünce, açılan çuvalların içerisinden tuza benzer toz maddeler bulunduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan analiz n

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