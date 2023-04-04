RAMAZAN İMSAKİYE
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Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Sabah Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti

Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Sabah Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti
04.04.2023 13:53

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Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Arslan için Turkuvaz Medya Merkezi'nde tören dünzelendi.

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