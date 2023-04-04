Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Sabah Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Arslan için Turkuvaz Medya Merkezi'nde tören dünzelendi.