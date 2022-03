Turkuvaz Medya’da büyük buluşma! Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları zirvesi

Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz Medya Merkezi'nde buluştu. Dev zirveye sanattan siyasete, spordan iş hayatına kadar Türkiye’nin başarılı kadınları katıldı. Geniş katılıma sahne olan Zirve'ye, video mesaj ile katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söyledi: "Yeni Türkiye yüksek ideallerin ülkesi olarak tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ülke. Ülkemiz her geçen gün genişleyen vizyonuyla dünyada daha da etkin bir hale geliyor. Pek çok başarı hikayesinde olduğu gibi bizim başarılarımızda da kadın emeğinin katkısı büyük. Son 20 yılda onların desteği ve güveniyle pek çok konuda önemli gelişmeler kaydettik. Omuz omuza, sırt sırta verdik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ailedeki konumunu güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta kadınlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Ve şunu gördük ki kadın eli değen her şey bereketlendi, çiçek açtı, meyve verdi." Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller de zirvede önemli mesajlar verdi. Çiller, "Aktif siyasete yeniden girecek misiniz?" sorusuna "Ben artık milletime bir şeyler vermek, her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum." dedi.