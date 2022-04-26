RAMAZAN İMSAKİYE
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"Türkiye'nin ömrü uzun değil" şeklinde skandal açıklamada bulunan HDP’li Ömer Öcalan’a soruşturma

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" şeklinde skandal açıklamada bulunan HDP’li Ömer Öcalan’a soruşturma
26.04.2022 19:03

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"Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki haddini aşan skandal açıklamalara imza atan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

ALÇAK İFADELER BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI
PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP vekili Ömer Öcalan küstah açıklamalarda bulunmuştu.

Hadsizlikte zirve yaparak Türkiye'nin sonunun geldiğini ifade eden Ömer Öcalan açıklamasında, "Kürt halkı ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın bu alçaklığı büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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