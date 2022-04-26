"Türkiye'nin ömrü uzun değil" şeklinde skandal açıklamada bulunan HDP’li Ömer Öcalan’a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

HADSİZ AÇIKLAMANIN HESABI SORULSUN

Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

ALÇAK İFADELER BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI

PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP vekili Ömer Öcalan küstah açıklamalarda bulunmuştu.



Hadsizlikte zirve yaparak Türkiye'nin sonunun geldiğini ifade eden Ömer Öcalan açıklamasında, "Kürt halkı ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın bu alçaklığı büyük tepkiyle karşılanmıştı.