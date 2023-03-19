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Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi
19.03.2023 16:56

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Keleşer, "Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Dünyadaki bor kaynaklarının yüzde 73'ü bizde." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan kritik tesisin açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan "Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde. " dedi.

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