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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 23:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 23:48

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı! "Tüm kontroller tamamlandı"

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı” denildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna saatler kaldı. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı" denildi.

"FIRLATMA TSİ 00.49 PLANLANIYOR"

Dün fırlatmanın saatler kala teknik bir arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'de fırlatılması planlanıyor.

SpaceX tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" denilmişti.

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